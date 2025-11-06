Napoli-Trapani 90-97, Magro: "Ci manca un po' di maturità" "Vicini a quella consapevolezza che ci porterà a migliorare ancora dal punto di vista difensivo"

"Ho rivisto la squadra che voglio, a prescindere dal risultato". Così Alessandro Magro si è espresso dopo la sconfitta del suo Napoli Basket contro Trapani Shark (90-97 all'Alcott Arena) nel sesto turno della LegaBasket Serie A: "Una squadra viva, che ha provato a giocare insieme. - ha spiegato il coach azzurro - Abbiamo saputo accendere il pubblico che ci ha trascinato. Bisogna capire cosa non sta andando ma abbiamo affrontato bene una squadra molto forte. Le individualità di Trapani sono venute fuori nei momenti decisivi. In alcuni momenti ci sono state delle decisioni che potevano cambiare l’inerzia della gara. I nostri avversari hanno segnato tanto dalla lunetta, siamo quasi riusciti a colmare il gap ma nel momento decisivo ci siamo un po' fermati. Siamo stati molto bravi, per larghi tratti della gara, a limitare il loro contropiede. Siamo vicini a quella consapevolezza che ci porterà a migliorare ancora anche dal punto di vista difensivo. Ci manca un po' di maturità per uscire dalle difficoltà."