Posillipo, preziosa vittoria con "vista" sull'Europa Pallanuoto: la squadra di Porzio batte la De Akker Bologna e ora aspetta la Conference Cup

Importante vittoria per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera la De Akker Bologna per 13-12, nell’anticipo della settima giornata del Campionato di Serie A1, nel match disputato questo pomeriggio alla Scandone.

Dopo aver chiuso il primo quarto sotto 0-4, la formazione rossoverde riesce nella rimonta trascinata dai 5 gol di Renzuto e i 4 di Cuccovilo. 3 reti per Rocchino. Il gol decisivo è stato siglato ad 1:28 dalla fine da Renzuto Iodice.

Il primo gol è della De Akker con Milakovic, Valle è bravo sui tiri rossoverdi, Campopiano ed Erdelyi segnano lo 0-3, entrambi su rigore. Non si ferma il buon momento della De Akker che segna ancora con Erdelji, il primo tempo si chiude sullo 0-4.

La Ranieri Impiantistica trova il primo gol con Renzuto, in superiorità, Cuccovillo segna il rigore del 2-4 ma è Mc Farland a segnare per Bologna a 5 minuti dal secondo intervallo. Il Posillipo non molla è con Cuccovillo e Renzuto accorcia le distanze sul 4-5. Bologna torna a realizzare in superiorità con Erdelyi, Campopiano non sbaglia il rigore del 4-7. Nel finale segna Renzuto su rigore, 5-7 dopo 2 tempi.

Nel terzo parziale segna Bologna in superiorità, Radovic trova un gran gol per il -2 rossoverde, Cuccovillo accorcia ancora su rigore. La formazione ospite segna con Lucci, in superiorità, risponde Rocchino da fuori a 100 secondi dall’ultimo intervallo, Renzuto pareggia su rigore e Rocchino, in controfuga, segna il primo vantaggio della Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo. Viene espulso Erdelyi per proteste, il terzo tempo si chiude sul 10-9.

Pareggia subito la De Akker con Milakovic, Campopiano segna il gol del 10-11, Rocchino risponde da fuori. La Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo si riporta avanti con Cuccovillo, a segno in superiorità ma è Milakovic,a pareggiare con uomo in più a 2:50 dalla fine. Renzuto trova il suo quinto gol personale per riportare i rossoverdi avanti, Spinelli compie un grande intervento e il match si chiude con la vittoria della Ranieri Impiantistica per 13-12.

La Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo tornerà in campo venerdi alle 20,45, contro il Paok Salonicco, per la prima gara del girone di qualificazione di Conference Cup che si disputerà ad Utrecht, in Olanda.

Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo-De Akker Bologna 13-12 (0-4;5-3;5-2;3-3)

Posillipo : Izzo, Parrella, Nagy , Radovic 1, Mattiello , Aiello , Renzuto 5, Cuccovillo 4, De Florio la Rocca , Bertoli , Milicic , Rocchino 3 , Spinelli ,Valle ,Porzio. All.Porzio

Bologna : Valle, Martini, McFarland 1, Campopiano 3, Painter 1, Milakovic 3, Erdelyi 3, Di Murro, Lucci 1, Urbinati, Santini, Bardulla, Barovic. All.Mistrangelo

Arbitri: Severo-Giacchini

Superiorità: Pos 3/9, Bologna 4/11

Rigori : Pos 4/4, Bologna 3/3

Usciti per Falli: Lucci, Martini, Di Murro,

Note: Espulso Erdelyi per proteste.

Spettatori: 100

Dichiarazione Mister Pino Porzio

“ Una vittoria di carattere. Abbiamo sofferto troppo la tensione all’inizio. Avevo detto che questa sarebbe stata una partita importante. Nel corso di una stagione ci sono match che valgono doppio, questo era uno scontro diretto che non potevamo perdere. I ragazzi hanno sentito la tensione, non penso che già avessero la testa all’Europa. Aver vinto la partita recuperando dal 4-0 è un segnale forte, di ottima condizione fisica e lucidità mentale. Siamo ripartiti dal nostro pressing e con molta rabbia, siamo riusciti a portare a casa la partita. Una delle nostre forze è data dal fatto che ogni giocatore può essere decisivo. Adesso possiamo concentrarci sulla Coppa dove venerdi avremo uno scontro diretto con il Paok Salonicco. Vogliamo centrare la qualificazione anche se sappiamo che affronteremo squadre che hanno storia europea e abitudine a giocare questo tipo di partite. Andiamo avanti un passo alla volta.”

Photo Pierpaolo Capano