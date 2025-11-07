Woman Boxing League a Pompei: quattro giorni di pugilato femminile e giovanile Il via nella giornata di ieri, evento che terminerà domenica

Pompei sta ospitando la dodicesima edizione della Woman Boxing League: quattro giorni di pugilato femminile e giovanile. Presso il Salone delle Feste dell’Hotel Vittoria, fino a domenica, gli atleti della Boxe Vesuviana si confronteranno con i pari peso provenienti da altre ASD della Campania. Sono in programma oltre 12 match di pugilato olimpico, dalle categorie Under 12 fino agli Under 23. Oggi, con il primo gong del torneo femminile della Woman Boxing League, si svolgerà il momento clou dell’organizzazione affidata alla Boxe Vesuviana in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana. Parteciperanno 8 squadre regionali femminili - dalla Sicilia alla Lombardia, dalla Campania al Veneto, dalla Puglia al Lazio e dall’Emilia all’Abruzzo - che si contenderanno il Trofeo della dodicesima edizione. Location mozzafiato, partita avvincente, ingresso libero dalle 15 alle 20.