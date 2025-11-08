Cacciamani decisivo: la Juve Stabia batte il Palermo (1-0), il tabellino

Vittoria casalinga per le vespe contro i rosanero nel match del dodicesimo turno di Serie B

Castellammare di Stabia.  

Vittoria casalinga per la Juve Stabia. Il gol di Cacciamani al 38' regala la vittoria ai gialloblu contro il Palermo al "Menti". Rilancio immediato per la squadra di Abate dopo il ko di Modena. Nel ritorno al "Menti" la Juve Stabia firma il successo con l'esterno classe 2008.

Il tabellino

Serie B
Dodicesima Giornata
Juve Stabia - Palermo 1-0
Marcatori: 38' pt Cacciamani
J. Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone (33' st Pierobon), Correia, Cacciamani (48' st Baldi); Gabrielloni (25' st Burnete), Candellone. All. Abate. A disp. Boer, Reale, Piscopo, Varnier, Stabile, De Pieri, Maistro, Zuccon, Mannini 
Palermo (3-5-2): Joronen; Bereszynski (25' st Corona), Bani (1' st Peda), Ceccaroni; Pierozzi (30' st Diakitè), Segre, Ranocchia, Palumbo (17' st Vasic), Augello; Brunori (17' st Le Douaron), Pohjanpalo. All. F. Inzaghi. A disp. Gomis, Bardi, Giovane, Veroli
Arbitro: Marchetti
Ammoniti: Palumbo (P), Brunori (P), Augello (P), Pierozzi (P), Ranocchia (P), Candellone (J), Corona (P)
Espulso: 46' st Ranocchia (P)

