Juve Stabia, gli amministratori: "Grazie alla città e ai tifosi" "La vostra presenza e il supporto incondizionato sono stati fondamentali per la squadra"

Nota ufficiale da parte della Juve Stabia dopo l'1-0 sul Palermo al "Menti": "Gli amministratori giudiziari della S.S. Juve Stabia desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutta la città di Castellammare di Stabia ed in particolare ai tifosi per il grande senso civico, il calore e la passione dimostrati prima durante e dopo la partita Juve Stabia-Palermo. - si legge nel comunicato - La vostra presenza e il supporto incondizionato sono stati fondamentali per la squadra. Allo stesso tempo, un ringraziamento speciale va alle Forze dell’Ordine per il loro prezioso supporto e sacrificio. La vostra professionalità ha garantito la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, permettendo a tutti di viverlo serenamente. Grazie a tutti per il vostro impegno e la vostra dedizione. Ad Maiora. Gli Amministratori giudiziari della S.S. Juve Stabia".