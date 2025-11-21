Juve Stabia: richiesta alla FIGC per il riconoscimento del campionato 1945 Iter con la firma e l'appoggio degli amministratori giudiziari

La Juve Stabia ha reso noto di aver consegnato la documentazione alla FIGC per il riconoscimento del titolo di campione del torneo 1944/1945.

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che nella giornata di ieri, giovedì 20 novembre, è stata consegnata la documentazione alla Federazione Italia Giuoco Calcio affinchè venga riconosciuto in favore della S.S. Juve Stabia il titolo formale di “Campione” del campionato FIGC 1944-1945 o altro diverso, equipollente titolo onorifico a suggello dell’impresa sportiva. Oggi è arrivata la risposta della federazione che ha protocollato la richiesta. L’iter é stato completato grazie all’intervento del deputato stabiese Gaetano Amato e all’impegno dell’amministratore unico, Filippo Polcino, con la firma e l’appoggio degli amministratori giudiziari".