Juve Stabia: richiesta alla FIGC per il riconoscimento del campionato 1945

Iter con la firma e l'appoggio degli amministratori giudiziari

juve stabia richiesta alla figc per il riconoscimento del campionato 1945
Castellammare di Stabia.  

La Juve Stabia ha reso noto di aver consegnato la documentazione alla FIGC per il riconoscimento del titolo di campione del torneo 1944/1945

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che nella giornata di ieri, giovedì 20 novembre, è stata consegnata la documentazione alla Federazione Italia Giuoco Calcio affinchè venga riconosciuto in favore della S.S. Juve Stabia il titolo formale di “Campione” del campionato FIGC 1944-1945 o altro diverso, equipollente titolo onorifico a suggello dell’impresa sportiva. Oggi è arrivata la risposta della federazione che ha protocollato la richiesta. L’iter é stato completato grazie all’intervento del deputato stabiese Gaetano Amato e all’impegno dell’amministratore unico, Filippo Polcino, con la firma e l’appoggio degli amministratori giudiziari".

