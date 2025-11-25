Sampdoria-Juve Stabia 1-0, Abate: "Non solo il rigore, meritiamo rispetto" Il tecnico delle vespe: "Al di là del rigore non è piaciuta la conduzione della gara"

"Il rigore? Penso che l'avete rivisto, ma vado al di là del rigore concesso. L'arbitro era lì vicino e aveva fatto una scelta, poi 6 minuti al VAR e non so cosa abbiano visto. È una cosa che si sta ripetendo nel tempo. Tutte le volte che giochiamo fuori casa abbiamo rigori contro. Meritiamo rispetto anche noi, lavoriamo con sacrificio. Sappiamo che conquistare la salvezza, raggiungere la quota 46 è complicatissimo, ma al di là del rigore non è piaciuta la conduzione della gara": così Abate al termine di Sampdoria-Juve Stabia 1-0, decisiva da un calcio di rigore trasformato da Coda al 13' della ripresa con il rosso per Ruggero.

Il tabellino

Serie B

Tredicesima Giornata

Sampdoria-Juve Stabia 1-0

Marcatori: 13' st rig. Coda

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Giordano (28′ s.t. Ioannou); De Paoli (17′ st Pafundi), Benedetti (41′ st Casalino), Vulikic, Bellemo (41′ st Ferri), Conti (28′ st Barak); Cherubini; Coda. All. Gregucci. A disp. Krastev, Ravaglia, Coucke, Coubis, Pedrola, Narro

J. Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni (46′ st Baldi), Mosti (46′ st De Pieri), Leone (18′ st Maistro), Correia, Cacciamani (35′ st Piscopo); Candellone, Gabrielloni (18′ st Pierobon). All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Reale, Stabile, Mannini

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Ruggero (J), De Paoli (S), Gabrielloni (J), Giorgini (J), De Pieri (J)

Espulsi: 11′ st Ruggero

Recupero: 1' pt, 6' st