Giro d'Italia 2026: tappa Paestum-Napoli, i dettagli della sesta frazione Giovedì 14 maggio tappa tutta campana nell'edizione 108

Napoli protagonista anche nell'edizione 2026 del Giro d'Italia. Nell'anno in cui il capoluogo partenopea sarà capitale europea dello sport, la carovana rosa raggiungerà l'area metropolitana per l'arrivo della sesta tappa, in programma giovedì 14 maggio, con partenza da Paestum: frazione da 161 chilometri e classificata con due stelle su cinque per coefficiente di difficoltà. Il Giro d'Italia inizierà venerdì 8 maggio in Bulgaria (prima tappa Nessebar-Burgas, poi Burgas-Veliko Tarnovo, infine Plovdiv-Sofia). Nella quarta frazione si ripartirà dalla Calabria, da Catanzaro, con la fase clou in Friuli prima della chiusura a Roma. In basso tutti i comuni che saranno raggiunti dalla carovana.

Il percorso: Paestum, Foce del Sele, Lico di Spineta, Torre Picentina, Salerno, Vietri sul Mare, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno, Palma Campania, Nola, Brusciano, Pomigliano d'Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Frattaminore, Afragola, Casoria, Svincolo per Napoli Centro, Svincolo per Centro Direzionale, Napoli, Posillipo, Bagnoli, Fuorigrotta, Napoli.