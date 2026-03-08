Guerri Napoli - Virtus Olidata Bologna 71-90, Magro: "Gara dai due volti" Domenica prossima la sfida contro l'Acqua San Bernardo Cantù

"Partita dai due volti, abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo, potevamo andare all’intervallo con un vantaggio più ampio. Nel secondo tempo loro hanno alzato il livello difensivo e noi non abbiamo avuto la capacità di rispondere": così coach Alessandro Magro si è espresso sulla sconfitta rimediata dalla sua Guerri Napoli contro la Virtus Olidata Bologna all'Alcott Arena (71-90) nella ventunesima giornata della LegaBasket Serie A. "Si sono sbagliati canestri facili, perso palle evitabili, dando loro fiducia. - ha aggiunto il tecnico degli azzurri - Abbiamo due giocatori nuovi, con un solo allenamento hanno giocato la loro partita".

Domenica prossima la sfida contro Cantù

"Ci manca la vittoria in casa da troppo tempo. Mi prendo la responsabilità di lavorare dalla settimana prossima, inserendo i nostri nuovi atleti. Capisco il malumore del pubblico, ce lo meritiamo, ma noi abbiamo bisogno del loro sostegno. Dobbiamo lottare insieme per le nove partite che restano da giocare. Ripartiamo dal positivo visto". Domenica prossima, con palla a due alle 17.30, la Guerri sarà ospite dell'Acqua San Bernardo Cantù.