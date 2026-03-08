Scherma, cala il sipario sul circuito europeo master Oltre 700 atleti in città e 25 titoli assegnati

Cala il sipario sulla tappa del Circuito Europeo Veterani di Scherma e sulla 4^ prova Nazionale Master categoria 0 ospitata nell’ambito del palinsesto di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Grande soddisfazione per la due giorni partenopea ospitata dal PalaVesuvio di Ponticelli che ha aperto i battenti a oltre 750 atleti dai 24 anni in su. “Sono orgoglioso che la città è sempre più centrale nel panorama schermistico internazionale” -ha detto orgoglioso Sandro Cuomo, Campione olimpico ai Giochi di Atlanta ‘96 e ha proseguito-: “Alle gare Master trionfano sempre i veri valori dello sport come passione e dedizione: si tratta di atleti che nel corso della settimana trovano il tempo per allenarsi, nonostante impegni lavorativi e familiari. Eventi di questo calibro sono sempre una scommessa. Ancora una volta l’abbiamo vinta grazie ad uno splendido lavoro di squadra. Ringrazio le istituzioni locali per il supporto, con la speranza che sia un’iniziativa di lancio in vista di impegni più prestigiosi. Sono grato agli alunni dell’Istituto Francesco Morano di Caivano che hanno contribuito alla riuscita della kermesse”, ha chiosato Cuomo.

Gli allievi dell’alberghiero e dell’indirizzo informatico della scuola di Caivano (nelle foto in allegato) si sono anche prodigati in un’esibizione di scherma, ovviamente sotto l’egida di Sandro Cuomo, e sono stati protagonisti di alcuni assalti. Notevole il supporto che hanno prestato con entusiasmo encomiabile.



I NUMERI: 25 titoli assegnati tra sabato e domenica sulle pedane del PalaVesuvio con atleti partecipanti anche da Paesi extraeuropei come Messico e Stati Uniti: 757 schermidori in totale, per il record assoluto di partecipazioni di sempre. La tappa partenopea è stata molto apprezzata e numerose sono state le richieste di un bis per la stagione prossima. Alle cerimonie di premiazione hanno presenziato, tra gli altri, l’Assesora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante; Leonardo Patti e Valeria Trapanese, rispettivamente Presidente e Segretaria Generale dell’Associazione Master Italia; Aldo Cuomo, Presidente del comitato regionale campano della Federscherma. Inoltre alle prove di sciabola e spada si è distinta con le sue ottime prestazioni Adriana Albini, nel 2020 tra le 100 donne più influenti del mondo nella lista della BBC -l’unica italiana- che è docente di Patologia generale presso la Bicocca di Milano.

Spiccano i risultati campani di Roberta Gambardella del Club Sportivo Partenopeo, d’argento tra le spadiste della categoria 0, Vittorio Amendola, portacolori del Club Sportivo Partenopeo, di bronzo tra gli spadisti e di Carlo Gallo della Nedo Nadi Salerno di bronzo due volte nella prova dei fiorettisti e degli sciabolatori. Con l’appagamento del Comitato organizzatore locale terminano gli impegni di scherma previsti nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.