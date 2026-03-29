LegaBasket Serie A, Guerri Napoli ko a Cremona: la Vanoli vince 88-81 Coach Magro: "Sconfitta che brucia perché abbiamo condotto la partita per gran parte del tempo"

Sconfitta a Cremona contro la Vanoli per la Guerri Napoli nella ventiquattresima giornata del campionato di LegaBasket Serie A. Finale di 88-81 con gli azzurri di Treier nella sfida. "Abbiamo disputato per larghi tratti una partita in controllo, a parte le basse percentuali. - ha spiegato il coach di Napoli, Magro - La Vanoli è stata brava ad alzare il livello di fisicità e noi abbiamo perso dei palloni pesanti. Siamo andati in affanno senza riuscire a fare bene in attacco e da quel punto in poi siamo venuti meno anche dal punto di vista difensivo concedendo canestri troppo facili. Durham ha fatto una partita di altissimo livello ed è stato decisivo".

"Difficile vincere in trasferta con queste percentuali"

"È una sconfitta che brucia perché abbiamo condotto la partita per gran parte del tempo mentre nel finale ci siamo disuniti, sbagliando anche le scelte offensive. Con queste percentuali è molto difficile vincere in trasferta". Sabato (ore 18.15) Napoli ospiterà la Germani Brescia all'Alcott Arena.