Juve Stabia ko a Venezia (3-1): doppietta dell'ex Adorante La punta firma la doppietta, ma sbaglia anche un rigore in avvio di ripresa

Sconfitta al "Penzo" per la Juve Stabia, battuta dal Venezia con il risultato di 3-1. Autogol di Giorgini al 39', reazione gialloblu con il pari firmato da Carissoni al 45', ma al 48', a pochi secondi dall'intervallo, l'ex Adorante va a segno per il 2-1. Nella ripresa proprio Adorante sbaglia un calcio di rigore, ma firma la doppietta al 74': il gol del 3-1 fa scorrere i titoli di coda sul match. Sconfitta a Venezia, ma Juve Stabia ancora al settimo posto in classifica.

Il tabellino

Serie B

Trentatreesima Giornata

Venezia-Juve Stabia 3-1

Marcatori: 40' pt aut. Giorgini (JS), 45' pt Carissoni (JS), 48' pt, 30' st Adorante (V)

Venezia (3-5-2): Stankovic; Sverko, Svoboda, Schingtienne; Hainaut, Doumbia (31′ st Dagasso), Busio, Kike Perez (43' st Bohinen), Sagrado (43' st Bjarkason); Yeboah (47' st Compagnon), Adorante (31′ st Casas). All. Stroppa. A disp. Franjic, Haps, Korac, Lauberbach, Lella, Plizzari, Venturi

J. Stabia (3-5-2): Confente; Diakitè, Giorgini (12′ st Varnier), Bellich (40′ st Dalle Mura); Carissoni, Ricciardi (40′ st Mannini), Correia, Mosti, Cacciamani (25′ st Dos Santos); Burnete, Okoro (25′ st Gabrielloni). All. Abate. A disp. Battistella, Ciammaglichella, Kassama, Signorini, Torrasi, Vetro

Arbitro: Perri

Ammoniti: Svoboda (V), Busio (V), Sagrado (V), Giorgini (JS)

Assistenti: Cavallina e Regattieri

Quarto ufficiale: Poli

VAR e AVAR: Gariglio e Camplone

Recupero: 1' pt, 4' st