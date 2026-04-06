Juve Stabia ko a Venezia (3-1): doppietta dell'ex Adorante

Sconfitta al "Penzo" per la Juve Stabia, battuta dal Venezia con il risultato di 3-1. Autogol di Giorgini al 39', reazione gialloblu con il pari firmato da Carissoni al 45', ma al 48', a pochi secondi dall'intervallo, l'ex Adorante va a segno per il 2-1. Nella ripresa proprio Adorante sbaglia un calcio di rigore, ma firma la doppietta al 74': il gol del 3-1 fa scorrere i titoli di coda sul match. Sconfitta a Venezia, ma Juve Stabia ancora al settimo posto in classifica.
Il tabellino
Serie B
Trentatreesima Giornata
Venezia-Juve Stabia 3-1
Marcatori: 40' pt aut. Giorgini (JS), 45' pt Carissoni (JS), 48' pt, 30' st Adorante (V)
Venezia (3-5-2): Stankovic; Sverko, Svoboda, Schingtienne; Hainaut, Doumbia (31′ st Dagasso), Busio, Kike Perez (43' st Bohinen), Sagrado (43' st Bjarkason); Yeboah (47' st Compagnon), Adorante (31′ st Casas). All. Stroppa. A disp. Franjic, Haps, Korac, Lauberbach, Lella, Plizzari, Venturi
J. Stabia (3-5-2): Confente; Diakitè, Giorgini (12′ st Varnier), Bellich (40′ st Dalle Mura); Carissoni, Ricciardi (40′ st Mannini), Correia, Mosti, Cacciamani (25′ st Dos Santos); Burnete, Okoro (25′ st Gabrielloni). All. Abate. A disp. Battistella, Ciammaglichella, Kassama, Signorini, Torrasi, Vetro
Arbitro: Perri
Ammoniti: Svoboda (V), Busio (V), Sagrado (V), Giorgini (JS)
Assistenti: Cavallina e Regattieri
Quarto ufficiale: Poli
VAR e AVAR: Gariglio e Camplone
Recupero: 1' pt, 4' st