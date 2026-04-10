Juve Stabia, riecco Polcino: è il nuovo presidente esecutivo del cda Nota ufficiale da parte del club gialloblu: ritorno per il dirigente

Filippo Polcino torna nell'organigramma della Juve Stabia. Il club gialloblu ha annunciato il nuovo ingresso del dirigente nel ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione in quota Brera-Solmate. Saluta Fabio Scacciavillani: dimissioni proprio dalla carica assunta da Polcino.

Il comunicato del club gialloblu

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che in data odierna è tornato in società il dottor Filippo Polcino e rivestirà il ruolo di Presidente Esecutivo del Consiglio d’Amministrazione in quota Brera Holdings-Solmate e nel contempo si comunicano le dimissioni del dottor Fabio Scacciavillani dal medesimo incarico. Gli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa e l’intera società danno il bentornato al dottor Polcino".