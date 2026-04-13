Guerri Napoli Basketball, Repesa: "Tanto da fare, ma sono ambizioso" Testa a Milano per gli azzurri: "Vedo grande disponibilità da parte di tutti"

Dopo la vittoria contro la Nutribullet Treviso, con il finale di 88-71, preziosa per allontanare i rischi sulla conferma in Serie A, la Guerri Napoli guarda avanti e ha già messo nel mirino la trasferta di Milano. Domenica (ore 16.30) gli azzurri saranno ospiti dell'EA7 Emporio Armani: "Sapevamo che era una partita da vincere a tutti i costi. Si è sentito il nervosismo ad inizio gara, con troppe palle perse. - ha spiegato il coach della Guerri, Jasmin Repesa - Abbiamo vinto e voglio fare i complimenti ai ragazzi, allo staff, alla nostra società ed al nostro pubblico. Non abbiamo giocato bene e ne dobbiamo essere consapevoli. Una squadra con obiettivi importanti deve ragionare in questo modo. Ora abbiamo un’altra settimana di lavoro per cercare di migliorare, per essere più fluidi e sbagliare meno. Ci sono tante cose da fare, ma sono ambizioso perché vedo grande disponibilità da parte di tutti".