Bedin sulla Juve Stabia: "Monitoriamo la situazione" Il presidente di Lega B: "In contatto con gli amministratori giudiziari, sarò a Castellammare"

"Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione della Juve Stabia". Ecco quanto affermato dal presidente della Lega B, Paolo Bedin, e pubblicato dal sito ufficiale del torneo cadetto nelle scorse ore. "Quello che è successo negli ultimi giorni rappresenta evidentemente un elemento di preoccupazione e va analizzato. Siamo in contatto costante con gli amministratori giudiziari, che restano per noi al momento il riferimento societario e in settimana sarò a Castellammare per incontrarli".

Il presidente di Lega B sarà a Castellammare

Le parole del presidente di Lega B arrivano a seguito della fase societaria. Nei giorni scorsi c'è stato l'annuncio da parte dell'imprenditore Francesco Agnello dell'acquisizione del cento per cento delle quote da Brera-Solmate. Nelle ore successive al match Juve Stabia-Catanzaro Filippo Polcino ha rimesso il mandato di presidente esecutivo del consiglio d'amministrazione. Gli amministratori giudiziari, tramite nota ufficiale del club, si sono resi disponibili a essere l'unico riferimento per evitare strumentalizzazioni da parte di terzi.