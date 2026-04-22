IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Risate a crepapelle Sul futuro di Conte vanno analizzate le parole di de Laurentiis...

Tra le cose più comiche che possano capitare a un umile cronista di sport come me che prova a raccontare con un minimo di obiettività quello che sta accadendo al Napoli fuori e dentro il campo di gioco, è l'analisi sillabica e grammaticale - punteggiatura compresa - dell'unica vera dichiarazione di Aurelio De Laurentiis su Antonio Conte in questo momento critico del Napoli. Di fatto il presidente ha solo detto che il suo allenatore è "uomo molto serio" e che "la squadra è una sua creazione" e perciò la "ucciderebbe se l'abbandonasse proprio all'ultimo minuto". Da lì dibattiti estenuanti, confronti di polizia e...risate a crepapelle.