Napoli Basket, arriva il centro americano Kaleb Tarczewski: le caratteristiche Nato a Claremont nel New Hampshire, classe 1993, è un centro di 213 centimetri: arriva Tarczewski

Napoli Basketball comunica di aver ingaggiato l’atleta Kaleb Tarczewski per la stagione 2026-2027. Nato a Claremont nel New Hampshire, classe 1993, è un centro di 213 centimetri.

Prodotto dell’università di Arizona, gioca con i Wildcats per quattro stagioni, dal 2012 al 2016, realizzando nell’ultimo anno di college, 9.4 punti e 9.3 rimbalzi di media per partita. Nel 2016-2017 gioca in D-League con gli Oklahoma City Blue, 9.8 punti e 7.2 rimbalzi. Nella stessa stagione Tarczewski inizia la sua lunga esperienza con l’Olimpia Milano, guidato da Coach Repesa, concludendo il primo campionato con 6.1 punti di media e 5.1 rimbalzi.

Kaleb Tarczewski al Napoli Basketball

Il giocatore americano resterà a Milano per ben 6 stagioni, protagonista dei successi della formazione lombarda con cui vince due scudetti, nel 2018 e nel 2022, due Coppe Italia, nel 2021 e nel 2022, e tre Supercoppe Italiane, nel 2017, 2018 e 2020. Nella sua esperienza con la maglia dell’Olimpia, Tarczewski vive la sua migliore stagione nel 2018-2019, 11.4 punti di media e 6.4 rimbalzi per partita. Il nuovo giocatore del Napoli Basketball è protagonista anche in Eurolega, 8.1 punti di media e 5.8 rimbalzi, nella stagione 2019-2020. Nel 2021, ancora con Milano, raggiunge la Final Four della massima competizione continentale.

Dopo aver lasciato Milano da veterano, con il record di partite giocate in Eurolega, superando le 100 presenze, Tarczewski si trasferisce in Giappone dove, per tre anni, gioca con i Gunma Crane Thunders, nella lega nipponica. Nel 2023-2024 realizza 11.5 punti di media e 7.8 rimbalzi mentre nella stagione successiva ci sono 10.8 punti, 7.4 rimbalzi e 2.4 assist. Nello scorso campionato, 2025-2026, il lungo americano gioca con i Yokohama B-Corsairs, 9 punti, 8.4 rimbalzi.