Molinari Napoli, Halloween in trasferta a Bari: gara di B2 contro Volley Capurso Passante, centrale di Molinari: «A noi serve continuare con una vittoria: è il nostro obiettivo»

Halloween in trasferta per FacileRent Molinari Napoli. Dopo la vittoria interna contro Lavinia Group Volley Trani, è tempo di tornare in trasferta nel giorno più spaventoso dell’anno. Sabato 31 ottobre alle ore 17:30 sarà il PalaPadovano di Capurso – in provincia di Bari – ad accogliere le partenopee per una gara valevole per la terza giornata del campionato Fipav di Serie B2 Femminile.

La formazione pugliese è a quota 3 punti in classifica – al pari del Molinari – avendo conquistato una vittoria a San Lucido per 0-3 e rimediato invece una sconfitta alla prima in casa contro Eurimpianti Oria BR.

Molinari Napoli a Bari in trasferta: parla Passante

«A noi serve continuare con una vittoria: è il nostro obiettivo. Ci serve per acquisire consapevolezza, sicurezza e positività per continuare il nostro percorso. Stiamo lavorando bene con lo staff tecnico che sta preparando bene la partita, studiando nei minimi dettagli la squadra avversaria e decidendo di conseguenza quali devono essere le nostre mosse», ha dichiarato Francesca Passante, centrale di FacileRent Molinari Napoli, incisiva con la sua prestazione nell’ultima vittoria casalinga.

«Stiamo crescendo piano piano insieme. Siamo una squadra coesa ed unita, sia fuori che dentro il campo: in palestra c'è un clima sereno e tanta voglia di lavorare. Per quanto riguarda la gara di sabato, stiamo studiando la squadra e cercando di analizzare i nostri punti di forza e di lavorare su quello che è mancato nella scorsa partita. L’obiettivo è sempre cercare di realizzare la nostra miglior prestazione».

Gli incroci della terza giornata di Serie B2

La terza giornata del Girone I di Serie B2 Femminile, che vede FacileRent Molinari Napoli affrontare in trasferta a Bari la Orsacuti Volley Capurso BA, prevede i seguenti incroci di calendario:

G.F.C. Energy Soverato CZ – Academy Volley Gioia BA (domenica 1° novembre alle 17)

Enzo FLV Cerignola FG – Villa Sorriso Pall.S.Lucido CS (sabato 31 ottobre alle 18)

CuccVolley NA – Leo Constructions Monteroni LE (sabato 31 ottobre alle 16:30)

Lavinia Group Volley Trani – Pallavolo Rossano A.S.D. CS (domenica 1° novembre alle 18)

SantoCreativeHub Salerno SA – AS Laburna Monopoli BA (sabato 31 ottobre alle 18)

Un turno di riposo per Eurimpianti Oria BR.