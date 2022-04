Napoli, novità sul rinnovo di Mertens Il contratto è in scadenza, il belga compirà 35 anni il prossimo 6 maggio

Il miglior bomber della storia, napoletano d'adozione; che ha chiamato suo figlio Ciro dopo essere stato ribattezzato, così, dai suoi tifosi: c'è molto più di un contratto tra Mertens e il Napoli. Una storia che è già nella storia e che ci resterà, ma che potrebbe continuare ancora per un altro anno. Insieme, ancora, per scrivere nuove pagine da conservare e custodire gelosamente. Il contratto dell'attaccante belga, che il prossimo 6 maggio compirà 35 anni, è in scadenza. La politica del presidente De Laurentiis in merito al tetto ingaggi è chiara: livellarli verso il basso, a costo di separazioni dolorose e clamorose, vedi Insigne, qualora la tutela degli equilibri di bilancio del club non coincida con le richieste del tesserato e del suo entourage.

Ed eccolo il legame, che va oltre il compenso economico, che potrebbe fare la differenza in maniera sostanziale: sia per il valore del calciatore, sia per il fatto che Mertens rappresenta più di un semplice tesserato. ADL potrebbe presentare un'offerta di rinnovo al ribasso, che potrebbe essere sufficiente per andare avanti per un'altra stagione. Decisivo sarebbe, in tal caso, il volere di Mertens di accettare pur di continuare a vestire quella che, più di una maglia, è diventata ormai una seconda pelle. I titoli di coda sembravano pronti a scorrere e, invece, ecco il colpo di scena. Il finale del film di Mertens al Napoli potrebbe non essere ancora arrivato, non essere così scontato.