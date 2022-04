Calciomercato Napoli, possibile un addio eccellente e un acquisto di lusso L'Empoli nel mirino, il calciomercato all'orizzonte: le ultime

All'orizzonte c'è la sfida con l'Empoli, ma anche il calciomercato. Il Napoli programma il futuro tra possibili addii eccellenti e arrivi di lusso. Zielinski è finito nel mirino del Bayern Monaco. Il contratto del centrocampista polacco scadrà il 30 giugno 2024 e il club tedesco si è messo sulle sue tracce per capire se ci sia l'opportunità di assicurarsene le prestazioni sportive. Piace la sua versatilità tattica, la crescita nel corso delle annate in azzurro è stata esponenziale e la sensazione che sia maturo per palcoscenici europei è pressoché palpabile. A chiudere il cerchio, oltre a questioni economiche e di natura contrattuale, sarà una valutazione congiunta tra il club e Spalleti, che lo ha lasciato in panchina nelle ultime due partite.

Di pari passo, prende quota la pista Luis Alberto. Lo spagnolo non è riuscito a esprimersi sui suoi livelli sotto la gestione di Sarri e De Laurentiis, con Giuntoli, starebbe sondando il terreno per capire se ci siano i margini per portarlo all'ombra del Vesuvio. Il contratto di Luis Alberto scade il 30 giugno 2025 e il suo cartellino è quotato intorno ai 30 milioni di euro a cui va aggiunto l'ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione. A fare la differenza potrebbero essere anche i rapporti con l'agenzia di un altro spagnolo, Fabián Ruiz, che, come Zielinski, potrebbe svestire la maglia azzurra già a partire dalla prossima estate dando il via a un vero e proprio restyling della rosa.