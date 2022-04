Napoli, Elmas ai box: altro dubbio verso Empoli Serie A, domenica alle 15 la sfida contro la squadra toscana al "Castellani"

Allenamento mattutino per il Napoli al training center di Castel Volturno. È stata la settimana degli allarmi e degli stop. Si aggiunge quello di Eljif Elmas. Il macedone ha rimediato una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro ed è, quindi, in dubbio per la gara di Empoli, in programma domenica (ore 15) al "Castellani". Elmas ha lavorato in palestra nel giorno in cui David Ospina ha svolto parte della seduta con personalizzato prima di ritrovare i compagni di squadra. Giovanni Di Lorenzo prova ad accelerare nel percorso di recupero seguendo quanto fatto dal portiere colombiano con lavoro differenziato in palestra e parte in gruppo. Stanislav Lobotka è, invece, limitato alle terapie e alle sedute personalizzate in palestra. Victor Osimhen ha determinato lo sprint per la conferma da titolare contro l'Empoli dopo l'allenamento personalizzato preventivo alla ripresa della preparazione dopo il pari con la Roma. Torello, lavoro tecnico-tattico e partitina a campo ridotto per gli azzurri, che puntano a scacciare via la crisi di risultati e a confermare il rendimento delle gare in trasferta.

Nel frattempo, impazzano le voci di mercato. C'è l'interesse del Bayern Monaco per Piotr Zielinski. Il jolly offensivo è reduce da un periodo complicato e potrebbe partire dalla panchina anche al "Castellani". Proprio con l'Empoli il polacco ha firmato il cambio di passo in carriera con l'arrivo a Napoli.