Napoli, la decisione del club dopo il clamoroso ko di Empoli Dal 2-0 partenopeo al 3-2 per i toscani: addio definitivo al sogno Scudetto

Il Napoli esce sconfitto in modo clamoroso dal "Castellani". Avanti di due reti subisce la rimonta dell'Empoli. In 7 minuti, dall'80', i toscani ribaltano il risultato dopo il vantaggio azzurro con i gol di Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Liam Henderson accorcia le distanze, Andrea Pinamonti approfitta dell'errore di Alex Meret per il pari e sempre la punta va a segno su assist di Nedim Bajrami: dal 2-0 partenopeo al 3-2 per l'Empoli, che ritrova la vittoria in A dopo 16 gare.

L'incredibile rimonta subita porta il club di Aurelio De Laurentiis a una decisione istantanea. "La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente". Ecco la nota ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli pubblicata sul profilo ufficiale Twitter. Dopo un punto nelle ultime tre partite, la squadra di Luciano Spalletti ospiterà il Sassuolo sabato (ore 15) al "Maradona". I neroverdi scenderanno in campo domani sera contro la Juventus. I bianconeri proveranno a firmare il -1 dal Napoli al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.