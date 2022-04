Napoli ribaltato ad Empoli. La società: "Ritiro deciso da Spalletti" "La società ha deciso", poi la precisazione: "la decisione del ritiro è stata presa dall'allenatore"

Alle 17.44 la comunicazione del club: "La società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permamente". Poi, alle 19.01 la Società Sportiva Calcio Napoli ha precisato "che la decisione del ritiro è stata presa dall'allenatore Spalletti e condivisa dalla Società". Ecco il dettaglio che si inserisce nelle ore successive al ribaltone subito ad Empoli dal Napoli.

In pieno controllo del risultato, ma anche della prestazione, dopo il gol di Dries Mertens sul finale del primo tempo e il raddoppio di Lorenzo Insigne in avvio di ripresa, la squadra è scivolata nel modo più incredibile. Minuti 35, 38 e 42 della ripresa: meno di 8 per la rete di Liam Henderson, l'errore clamoroso di Alex Meret e la doppietta di Andrea Pinamonti, che vale il sorpasso e il tracollo per la squadra di Luciano Spalletti. Se c'era ancora qualche speranza Scudetto, il pomeriggio di Empoli fa volare via tutto e pone addirittura dubbi sul terzo posto con la Juventus da potenziale -1 nel Monday Night a Reggio Emilia con il Sassuolo. La qualificazione per la prossima Champions League, obiettivo dichiarato nella scorsa estate, sarà del Napoli a meno di clamorose sorprese, ma gli azzurri sono reduci proprio un match assurdo.

Da domani sarà ritiro ad oltranza: che sia una decisione societaria o dello staff tecnico cambia poco. Quella che poteva essere la stagione del rimpianto in chiave Scudetto, ma anche della ripartenza, può anche trasformarsi in un anno zero. Le certezze degli ultimi mesi potrebbero diventare dubbi in estate e anche la posizione di Spalletti è in dubbio. "La società farà le sue valutazioni": lo stesso tecnico apre a una fase di riflessione.