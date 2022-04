Napoli, si riparte: confronto De Laurentiis - Spalletti Serie A: restyling della rosa in estate, ma è vicino il rinnovo di un big

Il Napoli prova a ripartire, è obbligato al tentativo di rilancio dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato. Non sarà il classico ritiro: l'idea di una versione soft ha preso forma con il passare delle ore. Questa sera squadra, staff tecnico e proprietà a cena: la prima di diverse, come momento di condivisione con l'obiettivo di una ripartenza d'insieme.

In mattinata Aurelio De Laurentiis ha raggiunto il centro tecnico di Castel Volturno. È stata l'occasione per un confronto con Luciano Spalletti. Sul tavolo c'è innanzitutto la qualificazione Champions, obiettivo primario nella scorsa estate, a un passo, ma da centrare pienamente con il massimo sforzo nelle ultime quattro gare di campionato. Anticipare la fase di analisi, delle valutazioni, come le ha definite Spalletti al termine della gara persa in modo rocambolesco a Empoli: è questa la prospettiva azzurra.

Nel frattempo, spuntano rumors di rinnovo sempre più concreti per Dries Mertens. L'idea di un restyling della rosa c'è, ma non sarà completo o comunque si può trovare un punto d'incontro con diversi big, come nel caso del belga, che hanno sempre manifestato il desiderio di restare a Napoli. Cifre nettamente inferiori rispetto all'ultimo contratto: l'accordo con l'attacante è vicino.