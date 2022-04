Serie A, il Napoli riparte: dominio sul Sassuolo al "Maradona" (6-1) Doppietta di Mertens, reti di Koulibaly, Osimhen, Lozano e Rrahmani a Fuorigrotta

Tutto in pochi minuti, al 15' è già 2-0: il Napoli corre e domina contro il Sassuolo. Riparte la squadra di Luciano Spalletti, che chiude avanti con il poker all'intervallo. Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen, Hirving Lozano e Dries Mertens per il 4-0 al 45'. Al 54' è ancora Mertens a firmare la doppietta personale e il 5-0. Nei minuti finali arriva il sesto gol azzurro con Amir Rrahmani e la chiusura con la rete di Maxime Lopez per il 6-1 con cui termina la sfida del "Maradona". Quota 70 per la squadra partenopea e +4 sulla Juventus, impegnata domani contro il Venezia.

Il tabellino.

Serie A

Napoli-Sassuolo 6-1

Marcatori: 7' pt Koulibaly (N), 15' pt Osimhen (N), 19' pt Lozano (N), 21' pt e 9' st Mertens (N), 35' st Rrahmani (N), 42' st Lopez (S).

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo (37'st Zanoli), Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui (37'st Ghoulam); Anguissa, Fabian Ruiz (32'st Demme); Lozano (32'st Politano), Mertens, Insigne; Osimhen (32'st Elmas). All. Spalletti. A disp. Meret, Marfella, Malcuit, Tuanzebe, Juan Jesus, Zielinski, Petagna.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (1'st Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (27'st Magnanelli), Lopez; Berardi, Djuricic (25'pt Henrique), Raspadori; Scamacca (1'st Defrel). All. Dionisi. A disp. Pegolo, Satalino, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi.

Arbitro: Rapuano.

Ammoniti: Lopez, Frattesi, Berardi (S).

Recupero: 1'pt.