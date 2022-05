Napoli: il Sassuolo rifiuta l'offerta per Traorè. Si punta Karlsson Il 23enne svedese dell'Az è stata una delle rivelazioni dell'ultima Eeredivisie

Potrebbe arrivare già in serata l'ufficialità della partecipazione del Napoli alla prossima edizione della Champions League, dopo due anni di assenza.

Se la Roma non vincesse col Bologna, la matematica sancirebbe il ritorno immediato, se gli uomoni di Mourinho invece vincessero agli azzurri in ogni caso basterà un punto nelle prossime tre gare per qualificarsi.

E per questo si ragiona su quella che sarà una stagione di ripartenza: un ciclo si chiuderà inevitabilmente con gli addii certi di Insigne e Goulham, quello probabile di Zielinski che contro il Sassuolo non è neppure subentrato a partita in corso, e probabilmente di Osimhen per far cassa, qualora le offerte superassero i 100 milioni fissati da De Laurentiis come base.

Da verificare la posizione di Mertens, perché mentre pare ci sia un netto avvicinamento tra il belga e la società, nel post Sassuolo si è evidenziata la distanza tra il calciatore e Spalletti, che ha risposto piccato alle sue dichiarazioni.

Ma il Napoli lavora anche sul fronte arrivi: certo quello di Kvaratskhelia, molto probabile quello di Oliveira, la società ha formalizzato l'offerta per l'esterno offensivo del Sassuolo Traorè: 16 milioni più bonus la proposta degli azzurri, rifiutata per ora dagli emiliani che chiedono 25 milioni netti.

Chiaramente però non è l'unico profilo seguito: piace anche il 23enne svedese Jesper Karlsson, in forza all'Az Alkmaar, che con 15 gol e un rendimento altissimo è stato uno dei migliori calciatori dell'Eeredivisie.