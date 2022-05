Napoli, rimpianti Scudetto: il pass Champions non basta ai tifosi In città prevale il rammarico per la chance sprecata in campionato sul ritorno nell'elite europea

I rimpianti Scudetto e il pass Champions: un mix di amarezza e di prospettiva per il finale di stagione del Napoli. Il pari della Roma (0-0) con il Bologna ha determinato la certezza: la squadra partenopea parteciperà alla massima competizione UEFA, che manca dal "Maradona", ancora "San Paolo" in quell'occasione, dal 25 febbraio 2020, gara d'andata degli ottavi di finale completati dopo il lockdown con la trasferta al Camp Nou del 8 agosto di due anni fa.

Si lavora sul futuro. Dai dubbi alle certezze anche in panchina dopo il dominio sul Sassuolo (6-1), ma è attesa per gli ultimi atti del campionato con il terzo posto in campionato da confermare, per evitare il sorpasso della Juventus, da -1 in classifica. Il rinnovo di Dries Mertens appare come una formalità verso un'estate che si preannuncia ricca di novità per la rosa azzurra. In città il ritorno in Champions non viene vissuto come un traguardo. Il Napoli affronterà le migliori formazioni d'Europa nella prossima stagione, ma per i tifosi il rimpianto Scudetto vale di più, almeno nelle prime ore dopo il risultato conseguito dalla società di Aurelio De Laurentiis a tre giornate dal termine del torneo.