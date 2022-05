Napoli, è già futuro: le mosse di mercato in entrata e in uscita Di nuovo tutti a cena con la presenza di De Laurentiis a Castel Volturno per gli allenamenti

Come accaduto nella settimana che ha portato il gruppo azzurro verso la sfida dominata con il Sassuolo, Aurelio De Laurentiis torna a Castel Volturno. Si rinnova la presenza del massimo dirigente nel quartier generale ed è già futuro in casa Napoli. Il presidente vuole chiudere nel modo migliore la stagione in cui è stato conseguito il ritorno in Champions per il 2022/2023 e la prospettiva è quella di terminare il campionato al terzo posto difendendo la posizione dall'attacco della Juventus a -1.

De Laurentiis incontrerà nuovamente il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e il tecnico, Luciano Spalletti. Sarà cena con la dirigenza e la squadra in serata. Si lavora alla programmazione della nuova stagione, che vedrà il Napoli impegnato in A, in Coppa Italia e nella massima competizione europea. Sarà valutata la soluzione migliore perché gli introiti generati dalla partecipazione alla Champions potrebbero non bastare e la possibilità di cedere un big resta nello scenario.

Il Napoli riscatterà Frank Anguissa, ha già definito l'arrivo dell'esterno offensivo georgiano classe 2001, Kvicha Kvaratskhelia, e Mathias Olivera, esterno difensivo uruguaiano, in uscita dal Getafe, appare a un passo del club di ADL. Alle prime mosse in entrata si legherà la posizione di addio con una cessione eccellente. Fabian Ruiz piace alle big madrilene: non solo il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha lanciato l'iberico nel Napoli nel 2018 dopo l'acquisto dal Betis, ma ci sarebbe anche l'Atletico sul centrocampista. Inoltre, Piotr Zielinski, reduce da una seconda parte di stagione sottotono, è seguito con attenzione dai club di Premier e di Bundesliga.