Napoli, futuro con Spalletti. Mertens, gli auguri del club Serie A, una cessione eccellente: si valuta la miglior soluzione. Il belga compie 35 anni

L'atmosfera vissuta nella scorsa settimana, rinnovata nelle ore pre-gara verso Torino. È la vigilia della sfida con i granata per il Napoli, il terzultimo atto di campionato per gli azzurri. Il match all'Olimpico - Grande Torino, l'appuntamento casalingo con il Genoa (l'ultima al "Maradona" con promozione speciale per i tifosi) e la trasferta di La Spezia per chiudere il campionato dei rimpianti in chiave Scudetto, ma anche dell'obiettivo primario, quello del ritorno in Champions League, conseguito dalla squadra di Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis ha raggiunto Castel Volturno e c'è stato un ulteriore confronto con l'allenatore. È già lavoro di programmazione con la prospettiva di chiudere al massimo in Serie A pensando al futuro e all'evoluzione della rosa. Nonostante gli introiti Champions, resta in ballo una cessione eccellente. Nei mesi scorsi Hirving Lozano non aveva nascosto l'idea di cambiare aria, di provare una nuova avventura. Nel caso di offerte significative (nel 2019 El Chucky fu acquistato dal PSV con un'operazione da 40 milioni di euro) il Napoli potrebbe valutare la cessione del messicano.

Nel frattempo, l'avventura di Adam Ounas all'ombra del Vesuvio appare agli sgoccioli. L'esterno offensivo potrebbe salutare Napoli in estate. Il club azzurro dovrà definire anche il futuro di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, reduci da una stagione in prestito, rispettivamente alla Cremonese e al Frosinone, vissuta da protagonisti in Cadetteria. In casa Napoli si festeggia il compleanno di Dries Mertens. Il belga compie 35 anni e il Napoli lo omaggia su twitter.