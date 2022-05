Serie A, è la vigilia di Torino-Napoli: le ultime su Anguissa e Di Lorenzo Ghoulam non si è allenato con i compagni a causa di un fastidio muscolare: solo personalizzato

Torino-Napoli è sempre più vicina: ultima fase della preparazione per gli azzurri, seguiti a bordocampo dal presidente, Aurelio De Laurentiis. Attivazione, torello, partita a tema, tattica a tutto campo e calci piazzati: il Napoli verso il terzultimo atto della Serie A con i rientri in gruppo di Frank Anguissa e Giovanni Di Lorenzo. Il centrocampista e l'esterno difensivo hanno svolto regolarmente la seduta con i compagni. Faouzi Ghoulam non sarà a disposizione all'Olimpico - Grande Torino: ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra a causa di un fastidio muscolare.

Alla vigilia del match Luciano Spalletti ha lasciato spazio ai collaboratori dello staff tecnico nella conferenza pre-gara. Nella sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno, Marco Domenichini, Daniele Baldini, Alejandro Lopez, Francesco Calzona, Francesco Sinatti, Francesco Cacciapuoti e Simone Beccaccioli hanno presentato Torino-Napoli ed espresso la soddisfazione per aver centrato l'obiettivo Champions, il ritorno del Napoli nella massima competizione europea.

Mercato - Nel frattempo, emerge l'ulteriore accelerazione per l'arrivo di Mathias Olivera per la rosa 2022/2023. L'esterno difensivo sinistro è sempre più vicino all'addio al Getafe, con cui è impegnato nel cammino salvezza in Liga, e all'approdo all'ombra del Vesuvio per una nuova avventura.