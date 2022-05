Napoli, è mancato l'effetto Maradona per lo Scudetto La conferma del +7 Milan: da ieri sera anche l'aritmetica pone fine a ogni discorso

Il pass Champions, il terzo posto blindato, ma a due turni dal termine i rimpianti Scudetto si confermano in casa Napoli. Domenica (ore 15) la gara casalinga con il Genoa, poi la trasferta di La Spezia per chiudere l'annata sportiva 2021/2022: ecco gli ultimi due impegni stagionali per il Napoli, seconda forza del campionato per i risultati in trasferta (solo il Milan ha fatto meglio), ma solo settima per i punti conquistati in casa. La vittoria di Torino, la dodicesima in campo esterno, rende ancora più forte la distanza tra il percorso siglato al "Maradona" e quello firmato lontano da Fuorigrotta. Il ko con la Fiorentina, il pari con la Roma, ma non solo. Ci sono le sconfitte interne contro l'Empoli e lo Spezia nel girone d'andata: risultati che non consentono alla squadra di Luciano Spalletti di vivere il testa a testa Scudetto fino alla fine.

Da ieri sera il Napoli non può più raggiungere la quota della prima in classifica, del Milan, attaccabile solo dall'Inter a 180 minuti dal termine del campionato. I rimpianti saranno la base della ripartenza con una rosa che sarà rimodulata con gli introiti Champions, utili per la stabilità e la consistenza in ambito europeo, ma resta possibile una cessione eccellente. Fabian Ruiz piace a Carlo e Davide Ancelotti per il futuro Real Madrid, ma l'andaluso è seguito con attenzione anche dall'Atletico: un derby nella capitale spagnola, quindi, per il centrocampista, decisivo all'Olimpico - Grande Torino.