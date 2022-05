Napoli, l'ultima di Insigne al "Maradona". ADL-Spalletti, nodi mercato Il capitano chiuderà il percorso a Fuorigrotta prima dell'epilogo vero e proprio a La Spezia

Riparte la preparazione del Napoli. Si avvicina il penultimo atto di campionato, l'epilogo dei match casalinghi per la stagione 2021/2022. Sarà sfida con il Genoa, reduce dalla vittoria contro la Juventus, che consente al Grifone di sperare ancora nella salvezza. Dall'altra parte, per gli uomini di Luciano Spalletti c'è solo la voglia di chiudere al meglio la stagione del rimpianto Scudetto, ma anche del ritorno in Champions League.

Sarà l'ultima gara al "Maradona" da calciatore del Napoli per Lorenzo Insigne. Il capitano vuole cancellare subito l'errore dal dischetto, il rigore sbagliato a Torino e con il Genoa ci sarà la nuova chance per operare il sorpasso su Marek Hamsik nella classifica marcatori del Napoli. Sono pronti diversi momenti di celebrazione per il nativo di Frattamaggiore, che chiuderà la sua avventura in maglia azzurra nella trasferta di La Spezia.

Campionato, ma anche programmazione ed emergono dei nodi di mercato per la prospettiva estiva. A Spalletti non dispiacerebbe la conferma di David Ospina, ma il rinnovo del colombiano appare lontano. L'agente dell'estremo difensore ha lanciato segnali chiari con il contratto che scadrà il 30 giugno prossimo. Dall'altra parte, c'è il prolungamento contrattuale con Dries Mertens, ormai praticamente definito tra il calciatore e la dirigenza partenopea, che non è in cima alla lista dei desideri del tecnico, che ha lanciato il belga alle spalle di Victor Osimhen solo al termine della stagione.