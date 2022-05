Calcio Napoli, ritiro 2022: le date di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro Il percorso estivo della squadra azzurra verso la stagione del ritorno in Champions League

La Società Sportiva Calcio Napoli ha ufficializzato le date e gli appuntamenti della prima parte del ritiro 2022, in programma a Dimaro Folgarida. La mattina di sabato 9 luglio inizierà la preparazione azzurra per la stagione 2022/2023. La rosa e lo staff tecnico del Napoli raggiungeranno la Val di Sole già nella serata dell'8 luglio, alla vigilia del primo allenamento sul campo di Carciato e saluterà Dimaro Folgarida martedì 18 luglio dopo un allenamento mattutino. La conferma nella località trentina è, di fatto, un record: mai prima un club di A per 11 anni aveva vissuto nella stessa sede un ritiro estivo.

Ora è attesa per l'ufficialità delle date relative alla seconda parte della preparazione, che sarà sviluppata a Castel di Sangro. In base alle indicazioni delle scorse settimane dovrebbe iniziare dopo una breve parentesi di riposo o determinata da un test amichevole. Il Napoli dovrebbe raggiungere l'Abruzzo il 23 luglio per chiudere il secondo blocco di allenamenti il 6 agosto.