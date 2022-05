Calcio: Napoli-Genoa, le ultime su Anguissa Serie A, domenica la sfida tra gli azzurri e i rossoblu: l'ultimo match al "Maradona" per Insigne

Allenamento mattutino per il Napoli al centro tecnico di Castel Volturno. Testa alla sfida con il Genoa, l'ultima gara della stagione azzurra al "Maradona", l'ultimo match a Fuorigrotta con la maglia del Napoli per Lorenzo Insigne, che poi chiuderà a La Spezia l'avventura con il club partenopeo (dal primo luglio sarà un calciatore del Toronto FC in Major League Soccer).

Verso la trentasettesima giornata di Serie A Luciano Spalletti recupera pienamente Frank Anguissa. Il centrocampista era reduce da un lavoro di prevenzione in palestra, ma in mattinata ha svolto l'intera seduta con il gruppo, al pari di Faouzi Ghoulam, già al lavoro con i compagni di squadra nel primo allenamento settimanale. Dalla piscina al campo: Giovanni Di Lorenzo ha svolto ancora una sessione differenziata, ma le condizioni fisiche dell'esterno difensivo non destano particolare preoccupazione. Tutto sotto controllo, come già accaduto nel recente passato con i calciatori chiamati alla prevenzione settimanale per poi essere a disposizione del tecnico per il match all'orizzonte.