Napoli, ADL in campo per un rinnovo. E un colpo di mercato si avvicina Calcio, Serie A: De Laurentiis non vuole perdere un altro calciatore a parametro zero nel 2023

Il Napoli vive la fase finale di un campionato che ha detto praticamente tutto. Nessun trofeo, ma c'è il pass per la Champions League 2022/2023 con il terzo posto vicinissimo in virtù del +4 sulla Juventus a due turni dal termine. Domenica sarà sfida contro il Genoa al "Maradona", ma la dirigenza lavora sottotraccia sul mercato. Fabian Ruiz è seguito con particolare attenzione dal Real Madrid e dall'Atletico Madrid: non c'è un'offerta concreta, ma le due big della capitale iberica hanno messo l'andaluso nel mirino.

Il centrocampista è legato al Napoli fino al 30 giugno 2023: c'è, quindi, un solo anno di contratto dalla scadenza naturale e il Napoli punta al rinnovo. C'è stato un incontro tra il calciatore e Aurelio De Laurentiis. L'obiettivo del club azzurro è quello di non perdere il talento spagnolo a parametro zero. I percorsi in chiave Napoli sono due: la cessione immediata nella sessione estiva 2022 o il rinnovo per difendersi dagli attacchi delle big d'Europa, interessate a Fabian Ruiz. Il Napoli non vuole rischiare un'altra uscita dalla rosa priva di un ritorno economico sul cartellino. Nel frattempo, all'operazione di riscatto per Frank Anguissa dopo il prestito e all'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia si legherà l'accordo con il Getafe e con Mathias Olivera, che sarà il nuovo esterno difensivo sinistro del Napoli.