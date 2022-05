Napoli, novità per Di Lorenzo. Ecco l'arbitro della sfida con il Genoa Azzurri al lavoro per l'ultima sfida casalinga della stagione, penultimo atto della Serie A

Altra seduta mattutina per il Napoli, al lavoro per l'ultima sfida casalinga della stagione, il penultimo atto del campionato di Serie A. Giovanni Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta in gruppo: rientro graduale e completato nelle scorse ore dopo le sessioni di prevenzione tra piscina e campo. Nella giornata di ieri, Luciano Spalletti aveva recuperato Frank Anguissa e Faouzi Ghoulam. Gruppo al completo: la squadra ha lavorato con attivazione e torello, partita a tema e tattica per chiudere con una partita a campo a ridotto.

La designazione arbitrale - Napoli-Genoa sarà diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna con Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto assistenti. Antonio Giua della sezione di Olbia sarà il quarto ufficiale. Al VAR Rosario Abisso della sezione di Palermo e Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Sono 9 i precedenti con Fabbri per il Napoli: 3 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. L'ultima gara è datata 31 ottobre 2021: il derby dell'Arechi contro la Salernitana, vinto (1-0) dagli azzurri.