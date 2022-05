È la vigilia di Napoli-Genoa, gli azzurri non si alleneranno: ecco perché Serie A, "Maradona" tutto esaurito per l'ultima sfida casalinga della stagione

Manca ormai poco all'ultimo match casalingo della stagione e il Napoli vivrà una vigilia diversa rispetto al percorso classico che porta alle gare ufficiali. La squadra non si allenerà in giornata a causa dell'indisponibilità di circolare per la tappa del Giro d'Italia. I tesserati del club azzurro si ritroveranno in serata per il ritiro pre-gara e svolgeranno il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domani, a poche ore dal calcio d'inizio di Napoli-Genoa, penultimo atto di un campionato che verrà chiuso dall'ambiente partenopeo con i rimpianti Scudetto e il traguardo del ritorno in Champions League.

Sarà praticamente tutto esaurito il "Maradona" per gli ultimi 90 minuti a Fuorigrotta con la maglia del Napoli per Lorenzo Insigne, che poi a La Spezia, per l'epilogo del campionato, dirà davvero addio al club. Sono in programma alcune sorprese per il capitano ed è attesa anche per l'atmosfera che sarà vissuta nell'impianto sportivo dopo gli striscioni contro Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis esposti in settimana.