Napoli, Spalletti: "Sono il primo a essere rammaricato per la lotta Scudetto" Il tecnico: "Troppi punti persi in casa per quella che è la nostra qualità"

Il Napoli chiuderà il campionato di Serie A 2021/2022 al terzo posto, garantito dalla vittoria sul Genoa, retrocesso in Serie B, nel pomeriggio in cui Lorenzo Insigne ha salutato il “Maradona” e la sua gente. “I bambini sognano di diventare calciatori perché ci sono quelli come Insigne, come Del Piero, come Baggio, come Totti. Ci sono questi calciatori che fanno la differenza. I bambini sono attratti da loro”: così Luciano Spalletti ha sottolineato la qualità, l'estro del nativo di Frattamaggiore, pronto all'avventura in MLS con il Toronto.

Per il Napoli ecco l'ultima settimana di lavoro. A La Spezia calerà il sipario sulla stagione azzurra. Nuovo incontro tra il tecnico e la proprietà. I rinnovi dei big e il mercato: saranno giorni molto importanti. “Il gruppo manca di qualche caratteristica per il calcio attuale e per quello che è il completamento della squadra. - ha aggiunto Spalletti – Bisogna dichiarare bene quali sono gli obiettivi, altrimenti è un macello sempre. In questo periodo qui io un po' il bischero l'ho fatto nelle conferenze stampa. Quando si vuole sotterrare quello che la squadra ha fatto di buono in questo campionato mi ci metto di traverso perché non è corretto. È chiaro che si poteva lottare fino in fondo per il campionato. Sono il primo a essere rammaricato, a non averci dormito per le partite perse in casa per quella che è la nostra qualità”.