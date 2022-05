Napoli, ADL-Spalletti: testa al mercato tra rinnovi e addii Koulibaly sarà il nuovo capitano: si progetta il futuro in casa azzurra

Il tris al Genoa, l'addio a Lorenzo Insigne e testa allo Spezia per chiudere nel modo migliore la stagione 2021/2022, che ha garantito il ritorno delle gare dei gironi di Champions a Fuorigrotta. Il Napoli si è messo alle spalle un weekend di forti emozioni, vissute con il capitano che ha salutato la sua gente e che chiuderà al Picco la sua avventura in azzurro, ma è già tempo di guardare al futuro. Sarà conferma per Luciano Spalletti all'ombra del Vesuvio. La flessione nella corsa Scudetto, che aveva inserito qualche dubbio per la qualificazione alla prossima Champions League, sembrava condizionare il percorso intrapreso nella scorsa estate. Il rilancio immediato ha, invece, posto le basi per il futuro. L'annuncio è, di fatto, arrivato nell'ultima conferenza pre-gara, quando il tecnico di Certaldo ha cancellato il rebus legato al secondo anno a Napoli.

ADL-Spalletti, insieme per il mercato: la dirigenza è al lavoro per firmare il restyling opportuno, che passerà anche dai rinnovi e dagli addii. Con Insigne ha salutato anche Faouzi Ghoulam, che appare vicino alla Lazio di Maurizio Sarri. Il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham è certo, come il passaggio della fascia di capitano a Kalidou Koulibaly. Juan Jesus resterà a Napoli e si lavora per la conferma di Dries Mertens e David Ospina. Su Victor Osimhen la proprietà è stata chiara: solo con offerte clamorose sarà immaginabile una cessione nell'estate 2022.