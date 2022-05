Napoli, le ultime su Mathias Olivera. Un ex pensa a David Ospina Prime mosse di mercato dopo l'accordo con Kvaratskhelia tra rinnovi e uscite

Altro giorno di riposo, semplice attesa degli ultimi 90 minuti di campionato, che il Napoli vivrà senza pressioni, già certo della qualificazione alla prossima Champions League, già sicuro del terzo posto finale (sono diventati 6 i punti di vantaggio sulla Juventus) e che chiuderà il proprio percorso stagionale a La Spezia.

Dal weekend dei saluti, in primis per Lorenzo Insigne, ma anche per Faouzi Ghoulam, alle mosse di mercato. Il Napoli ha già definito l'arrivo del georgiano Kvicha Kvaratskhelia: il classe 2001, esterno offensivo sinistro, rappresenta un jolly nelle soluzioni della prossima estate. Il riscatto di Frank Anguissa nell'operazione con il Fulham è cosa certa, come la conferma di Juan Jesus e la fascia per Kalidou Koulibaly, che sarà il nuovo capitano.

Si apre la fase di rinnovi e addii e nelle porte girevoli si inserisce anche il nome di Mathias Olivera. Prosegue il pressing del Napoli per l'esterno difensivo sinistro. L'intesa con il giocatore non è in dubbio. La distanza si conferma, invece, tra il club partenopeo e il Getafe. La società iberica vuole i 20 milioni di clausola rescissoria. Il Napoli si spinge fino ai 10, ma l'uruguaiano resta in pole nelle idee azzurre. Nel frattempo, a Luciano Spalletti non dispiacerebbe la conferma di David Ospina, in scadenza al 30 giugno, ma il portiere colombiano è seguito con attenzione dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha già allenato l'estremo difensore nell'avventura all'ombra del Vesuvio.