Spalletti "turista" a Napoli. Osimhen: ADL chiede 100 milioni L'attaccante nigeriano ha indossato la 10 argentina di Maradona con scatti social

È una settimana diversa rispetto alle ultime vissute dal Napoli, reduce dal weekend dell'addio a Lorenzo Insigne, vissuto in anticipo perché il capitano ha avuto modo di salutare il "Maradona" e la sua gente, ma l'avventura terminerà domenica con la trasferta di La Spezia. Ripresa della preparazione in giornata, in un mercoledì che ha posto fine alla fase di riposo vissuta dai tesserati dopo la vittoria con il Genoa, che ha cristallizzato il valore di classifica. Il Napoli chiuderà il campionato al terzo posto e con la qualificazione alla prossima Champions League. In città i rimpianti Scudetto si confermano, ma la festa per Insigne sembra aver affievolito la tensione accumulata dall'ambiente e sottolineata dagli striscioni, anche se nella notte gli ultras ne hanno esposto un altro contro la proprietà azzurra: "Mercenari, fischi virtuali...voi mai napoletani". Il riferimento è a Napoli-Genoa e ai cori contro Aurelio De Laurentiis coperti da fischi virtuali.

Luciano Spalletti è stato "turista" in città. Visita ai Quartieri Spagnoli e a San Gregorio Armeno: il tecnico segue quanto richiesto dal presidente, Aurelio De Laurentiis, e tra i due sarà nuovo incontro per pianificare il futuro. C'è il rebus rinnovi e l'attenzione delle big europee su Victor Osimhen. Per il nigeriano ADL è stato già chiaro: solo dai 100 milioni in poi si può aprire una trattativa. Nelle scorse ore l'attaccante ha pubblicato foto social con la maglia dell'Argentina, la 10 di Diego Armando Maradona: un post che non è passato inosservato. Che sia un segnale per l'estate? Lo si scoprirà solo nei prossimi giorni.