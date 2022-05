Napoli, Rrahmani: "Rimpianti Scudetto, puntiamo già al prossimo" Verso La Spezia: Spalletti recupera Di Lorenzo. Novità per Osimhen

"C'è rammarico per non aver conquistato lo Scudetto, ma la stagione è positiva. Abbiamo tanta voglia di conquistare il titolo e desideriamo per noi ciò che sognano i tifosi. L'amore della gente di Napoli la sentiamo tutti i giorni e vogliamo regalare una grande gioia al nostro popolo". Così Amir Rrahmani ha sottolineato i rimpianti per la corsa tricolore, ma ha già rilanciato la sfida per la prossima stagione.

Nell'intervista a Radio Kiss Kiss, il difensore del Napoli ha rimarcato anche la crescita personale all'interno del gruppo azzurro: "Questo è il primo anno che ho giocato così tanto, sia col Napoli che in Nazionale. - ha spiegato il centrale kosovaro - Ho segnato anche 4 reti ed è stato per me un anno molto positivo. Abbiamo riconquistato la zona Champions. I rimpianti ci sono perchè poteva essere ancora più prestigioso il piazzamento. Avremmo dovuto vincere alcune sfide che ci siamo fatti sfuggire di mano. Spalletti ci ha dato un gioco preciso e sono cresciuto tanto. Siamo la miglior difesa del campionato e questo è un buon risultato".

Testa allo Spezia con la voglia di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Luciano Spalletti ritrova Giovanni Di Lorenzo in gruppo, ma perde Victor Osimhen, che non si è allenato per un leggero stato influenzale.