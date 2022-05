È la vigilia di Spezia-Napoli, ma è già testa al futuro per gli azzurri L'aria di restyling non sembra limitarsi unicamente alla squadra

È la vigilia di Spezia-Napoli, ma per gli azzurri è già testa rivolta al futuro con i tanti rinnovi in discussione. L'altalena relativa alla conferma o meno di Dries Mertens all'ombra del Vesuvio è destinata a proseguire. L'attaccante ha lanciato segnali di addio. Sul belga sembra esserci l'ombra della Lazio e di Maurizio Sarri, che ha reso Mertens prima punta trasformandolo in un bomber da numeri super e dominanti nella storia azzurra. Per la prossima settimana emergeranno nuovi dettagli dai contatti in programma tra il calciatore e la proprietà. Su David Ospina filtra la distanza netta sulla base economica del rinnovo e per l'estremo difensore colombiano c'è la pista che porta a un altro ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, e a Real Madrid.

Kalidou Koulibaly è nel mirino del Barcellona, che però non è disposto a raggiungere la cifra di 40 milioni per il cartellino. Aurelio De Laurentiis ha rinnovato la posizione del club nelle scorse ore. Il difensore è un simbolo, ma nessuno è obbligato a restare. L'aria di restyling non sembra limitarsi unicamente alla squadra. Anche per lo staff tecnico si profilano novità. Testa allo Spezia, alla sfida di domani al “Picco”, ma appare evidente la fase di discussione già avviata per la prossima stagione, da vivere su tre fronti con il ritorno in Champions League.