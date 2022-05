Lancio di oggetti e invasione di campo: Spezia - Napoli sospesa per 12 minuti Poi la situazione è tornata alla calma e si è ripreso a giocare

La sfida del Picco tra Spezia e Napoli, valevole per l'ultima giornata di campionato di Serie A, e' stata sospesa a ridosso del quarto d'ora per uno 'spettacolo' indegno offerto dalle due tifoserie. I tifosi partenopei, insieme ai vicini supporter bianconeri, hanno iniziato a lanciarsi oggetti da un settore all'altro. Spalletti e alcuni giocatori hanno cercato di placare lo spicchio di tifo azzurro, mentre alcuni calciatori dello Spezia si sono preoccupati di sedare un tentativo di invasione da parte della loro tifoseria. L'arbitro Marchetti cosi' ha deciso di sospendere la gara (fino a quel momento sull'1-0 per il Napoli) per cercare di riportare l'ordine sugli spalti: dopo una dozzina di minuti si e' tornati a giocare, con gli azzurri che hanno trovato l'immediato raddoppio con Zielinski e il 3 a 0 con Diego Demme.