Napoli, Koulibaly: rebus rinnovo e lo scenario per il 2023 Olivera sarà ufficiale dal primo luglio. Lunedì la presentazione del ritiro a Castel di Sangro

Dal primo luglio Mathias Olivera sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. L'uruguaiano ha sostenuto le visite mediche di rito nella giornata di ieri e nella Capitale è iniziata, di fatto, l'avventura in azzurro per colui che sarà il terzino sinistro titolare. Quindici milioni di euro per il cartellino, che sarà pagato in tre soluzioni, e accordo per cinque anni con il calciatore: il Napoli si regala quello che è il terzo colpo della programmazione per il 2022/2023 dopo aver definito l'ingresso di Khvicha Kvaratskhelia (il georgiano, classe 2001, sarà il jolly offensivo della prossima stagione) e la conferma di Frank Anguissa. Il camerunense sarà riscattato dal Fulham dopo il prestito aperto nella scorsa estate. Proprio l'operazione 2021 per il centrocampista riassume la possibilità di firmare innesti importanti senza costi esagerati.

Dai colpi ai rinnovi e si conferma la distanza netta tra il Napoli e Kalidou Koulibaly. Sul difensore senegalese ci sono il Barcellona e la Juventus. Al momento la prospettiva di un quinquennale da 3 milioni di euro all'anno non apre al sì del centrale e nello scenario si inserisce la prosecuzione del rapporto, ma senza prolungamento. Koulibaly potrebbe salutare Napoli nell'estate 2023 a parametro zero. Nel frattempo, il club è pronto a presentare anche la seconda fase del ritiro, in programma a Castel di Sangro dopo aver svelato date ed eventi della prima parte che sarà gestita a Dimaro Folgarida.