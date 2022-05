Calciomercato, il Napoli riparte da Anguissa e da Olivera Ufficiali due operazioni da parte del club, ma già definite nei giorni scorsi

Il Napoli ha ufficializzato due operazioni già definite nei giorni scorsi. Nella conferenza stampa di presentazione della prima parte di ritiro a Dimaro Folgarida, Aurelio De Laurentiis aveva annunciato la chiusura dell'operazione avviata con il Fulham nella scorsa estate. Frank Anguissa è ufficialmente un calciatore azzurro dopo l'anno da protagonista all'ombra del Vesuvio, ma vissuto in prestito dal club londinese, salutato definitivamente nelle scorse ore. Diventa ufficiale anche l'acquisto di Mathias Olivera dal Getafe. Il terzino sinistro ha svolto le visite mediche alla clinica Villa Stuart nei giorni scorsi: dinamica classica per l'annuncio da parte del Napoli, che inserisce una pedina di qualità e di prospettiva sulla fascia sinistra per le soluzioni tattiche di Luciano Spalletti. Al Getafe andranno 15 milioni di euro con un quinquennale per l'uruguaiano da 1.3 milioni per la prima stagione.

Ufficiale Olivera - "Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Mathias Olivera dal Getafe a titolo definitivo".

La scheda dell'uruguaiano - "Mathias Olivera è nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997. Cresciuto nel Settore Giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, viene acquistato dal Getafe nel 2017. Nell'estate del 2018 viene ceduto in prestito all'Albacete dove gioca un anno in Seconda Divisione. A gennaio del 2019 torna al Getafe e nella Liga spagnola gioca per 5 stagioni collezionando 119 presenze e 2 reti. Olivera vanta anche 3 presenze con la Nazionale uruguaiana".

Ufficiale Anguissa - "Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare che la SSC Napoli ha riscattato dal Fulham le prestazioni sportive di Frank Anguissa a titolo definitivo".