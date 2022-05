Napoli, l'annuncio di De Laurentiis: "Juan Jesus resterà con noi" "È un ottimo calciatore e una bravissima persona", il tweet del presidente azzurro

"Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà ancora con noi #ADL": così Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'ulteriore conferma in casa Napoli. Juan Jesus resta nel gruppo azzurro dopo la prima stagione da 28 presenze complessive con un gol. Il club ha esercitato l'opzione inserita nel contratto firmato dal difensore brasiliano nella scorsa estate. Juan Jesus resterà all'ombra del Vesuvio almeno fino al 30 giugno 2023.

L'annuncio di ADL arriva dopo quelli relativi all'operazione completata con il Fulham per il riscatto di Frank Anguissa, protagonista per il ritorno della squadra partenopea in Champions League, e all'arrivo di Mathias Olivera. L'esterno difensivo sinistro, classe '97, ha salutato la piazza sui canali social del club: "Ciao, sono Mathias Olivera. Voglio salutare a tutti i tifosi del Napoli. Forza Napoli Sempre!". Ecco i primi passi verso l'estate e la nuova stagione che si aprirà a Dimaro Folgarida e che proseguirà a Castel di Sangro. Anche nel 2022 sarà doppia fase per la preparazione precampionato. Il ritiro inizierà sabato 9 luglio con l'arrivo dei calciatori e dello staff tecnico in Trentino fissato per la sera di venerdì.