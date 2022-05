Napoli, l'ora dei rinnovi: dubbi per Ospina e Koulibaly La prospettiva del restyling si lega alle conferme o meno nella rosa azzurra

Tra l'idea della rivoluzione e quella dei rinnovi: il Napoli vive i primi giorni di pausa dal campionato con il dilemma legato al restyling dell'undici titolare e della rosa. Il desiderio dello staff tecnico è quello di evitare uno stravolgimento. Nelle ultime conferenze stampa Luciano Spalletti ha chiarito la prospettiva di non perdere i punti fermi a livello tecnico, ma anche emotivo. Tanto passerà per i rinnovi o meno di chi ha dimostrato di essere decisivo per aspetti non solo di qualità del gioco, ma anche caratteriali.

È il caso di David Ospina e Kalidou Koulibaly. Al netto degli infortuni che hanno limitato Alex Meret, Spalletti ha puntato sul colombiano lungo la stagione. L'estremo difensore è in scadenza (30 giugno 2022) e a un mese dalla fine del contratto restano degli spiragli per la conferma all'ombra del Vesuvio, ma ci sarebbe anche la pista che porta alla Spagna e alla Liga per il 33enne, seguito con attenzione dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione d'Europa con la vittoria per 1-0 contro il Liverpool, ottenuta ieri sera a Parigi. Lo stesso Meret appare in discussione e, quindi, il pacchetto per la porta potrebbe cambiare decisamente per la prossima stagione azzurra. Nel frattempo, per Koulibaly si conferma la fase di stallo. Nel prossimo incontro tra l'entourage del difensore e il Napoli sarà chiara la distanza o meno tra la domanda e l'offerta e il margine per un rinnovo che Spalletti vorrebbe.