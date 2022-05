Napoli-Koulibaly, l'effetto domino tra rinnovi e restyling La pista Barcellona, ma non c'è fretta. Il club azzurro ha un obiettivo primario

La posizione di Kalidou Koulibaly appare decisiva negli equilibri tattici di Luciano Spalletti, ma anche nei giochi di mercato per il Napoli del futuro. L'agente del calciatore, Fali Ramadani, ha chiarito l'intenzione del senegalese nel percorso estivo. Non c'è fretta e si attende l'incontro con la società azzurra per capire i margini di rientro tra la domanda e l'offerta nella trattativa per il rinnovo di un contratto che scadrà il 30 giugno 2023.

Il Napoli ha un obiettivo primario: non vuole perdere un altro leader a parametro zero dopo aver salutato Lorenzo Insigne con questa formula, senza valore sul cartellino. Il prossimo capitano della squadra partenopea potrebbe restare all'ombra del Vesuvio, ma per vivere l'ultima stagione in maglia Napoli con le big poi attente sulla prospettiva contrattuale dal primo semestre 2023. Il Barcellona appare già alla finestra, ma non sembra disposto a corrispondere la cifra che Aurelio De Laurentiis prefigura per una cessione in estate. Nessun contatto per Koulibaly con altri club e il Napoli non accelera per il cambio.

I nomi per la difesa sono quelli delle precedenti sessioni di mercato. Marcos Senesi del Feyenoord, finalista in Conference League contro la Roma, è seguito da mesi dal club azzurro e dal direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Da Koulibaly può scattare l'effetto domino in chiave rinnovi come di rivoluzione della rosa.