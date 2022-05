Napoli, Bernardeschi jolly tra mercato e conferme Serie A: Koulibaly e Mertens, ma anche Ospina e Fabian Ruiz: tanto in gioco nei prossimi giorni

Il Napoli ha presentato la parte di ritiro che sarà sviluppata a Castel di Sangro, sede anche di quattro amichevoli nell'estate azzurra, ma come accaduto nella conferenza per Dimaro Folgarida, è stata l'occasione per chiarire la posizione del club sui rinnovi. Aurelio De Laurentiis ha rafforzato il concetto. Napoli o la vile moneta: nei fatti, il massimo dirigente azzurro ha confermato la distanza tra la domanda dei tesserati e l'offerta del club per la prosecuzione del rapporto, in particolar modo su Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, ma la questione rinnovi non si lega solo al belga e al senegalese. C'è anche David Ospina, in scadenza come Mertens tra un mese (30 giugno), e Fabian Ruiz, il cui contratto terminerà nel 2023, come Koulibaly.

Il jolly di mercato, da riflessi anche nell'ultima conferenza, è rappresentato da Federico Bernardeschi. ADL ha sottolineato il contatto diretto con l'entourage del calciatore. L'ormai ex juventino può essere la soluzione di un reparto avanzato in rivoluzione con l'uscita di scena di Lorenzo Insigne e le prospettive di mercato di Hirving Lozano. Bernardeschi cerca la chance del riscatto e l'avventura con ruolo da protagonista per un rilancio completo, ma non sembra avere fretta per la scelta e per il futuro. Ecco il classico gioco ad incastro nella sessione estiva, ma in casa Napoli tanto sarà scritto dai rinnovi.